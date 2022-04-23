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Haberler Galeri 'Estetiğe doymuyor' Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:48

'Estetiğe doymuyor' Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'Estetiğe Doymuyor' yorumları yapıldı. Şarkıcı estetikle Birce Akalay'a benzediği iddiasına şu cevabı vermişti: Sadece burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın.

’Estetiğe doymuyor’ Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

’Estetiğe doymuyor’ Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Azeri kızı Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor.

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’Estetiğe doymuyor’ Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

’Estetiğe doymuyor’ Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

’Estetiğe doymuyor’ Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'estetiğe doymuyor' yorumları yapıldı.

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