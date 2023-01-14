Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:19

Azeri kızı Günel’den estetik haberlerine tepki! ‘Abartıldığı gibi bir estetiğim yok’ Bakan dönüp bir daha baktı!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Günel Zeynalova, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İlginç giyim tarzı ile bakışları üzerinde toplayan ünlü isim, yüzündeki değişimle ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 25 yıldır sahnelerde olduğunu söyleyen Azeri kızı Günel yüzündeki değişimlerle ilgili bakın neler söyledi…