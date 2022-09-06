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Haberler Galeri "Baba diyardır, ocaktır..." 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!
Giriş Tarihi: 06.09.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 07:45

"Baba diyardır, ocaktır..." 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim 69 yaşına bastı. Ünlü antrenör Fatih Terim'in doğum gününü, kızları Merve Terim ve Buse Terim babaları ile karelerini duygusal bir not ile paylaşarak kutladı. Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına adeta beğeni yağdı. İşte Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in duygusal doğum günü paylaşımı...

Baba diyardır, ocaktır... 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, yeni yaşını kutluyor. 69 yaşına basan Fatih Terim'in sevenlerinden kutlama mesajları yağdı.

Baba diyardır, ocaktır... 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

Ünlü antrenör Fatih Terim'in doğum gününü, kızları Merve Terim ve Buse Terim babaları ile karelerini duygusal bir not ile paylaşarak kutladı.

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Baba diyardır, ocaktır... 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim sosyal medyada oldukça aktif.

Baba diyardır, ocaktır... 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

Özellikle 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Baba diyardır, ocaktır... 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama!

İşte Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in duygusal doğum günü paylaşımı...

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