Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:58
Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural'dan samimi açıklamalar: 'Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!
'Efsane' adlı filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek olan oyuncu Ahmet Kural, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı. Eşi Çağla Gizem Şahin ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Ahmet Kural; son filmini, evliliğini, babalık heyecanını, yeni projelerini anlattı. "Çağla'ya ilk görüşte aşık oldum" diyen Ahmet Kural, şöyle devam etti: "Onunla ömür geçirmek, bir aile kurmak istedim. Şu sıralar heyecanlıyız. 'Baba olunca anlarsın' dedikleri durumu, şimdiden hissediyorum"