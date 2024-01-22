Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural'dan samimi açıklamalar: 'Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:58

Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural'dan samimi açıklamalar: 'Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

'Efsane' adlı filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek olan oyuncu Ahmet Kural, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı. Eşi Çağla Gizem Şahin ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Ahmet Kural; son filmini, evliliğini, babalık heyecanını, yeni projelerini anlattı. "Çağla'ya ilk görüşte aşık oldum" diyen Ahmet Kural, şöyle devam etti: "Onunla ömür geçirmek, bir aile kurmak istedim. Şu sıralar heyecanlıyız. 'Baba olunca anlarsın' dedikleri durumu, şimdiden hissediyorum"

Tuba KALÇIK
Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural’dan samimi açıklamalar: ’Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

'Efsane' adlı filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek olan oyuncu Ahmet Kural, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı. Eşi Çağla Gizem Şahin ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kural; son filmini, evliliğini, babalık heyecanını, yeni projelerini anlattı.

Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural’dan samimi açıklamalar: ’Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

Yeni filminiz 'Efsane'de iki karakteri canlandırdınız. Kemal Sunal'dan sonra ilk defa siz yaptınız değil mi? Zor oldu mu?
Bu rol bana geldiğinde, ben de inceledim. Sanırım dediğiniz gibi... Selçuk Aydemir'in senaryolarına aşina bir insan olduğumdan zor gelmedi. İki karakteri de o kadar güzel ve ayrıntısıyla, farklılaşacak unsurları ile yazmış ki. Şunu hemen anlıyorsunuz, bunlar ikiz ama iki ayrı insan değil. Her insanın içinde bulunan duyguları ortaya çıkaran iki karakter. 'Sadık' ve 'Özgür' aslında herkeste bulunan bu duygulardan bazılarını daha fazla barındıran karakterler. Bu açıdan zor olmadı. Ama sette iki ayrı karakteri canlandırmak, teknik olarak zordu, karakterlere çekimlerde hazırlanmak açısından. Güzel tarafı, çok yetenekli ve güçlü oyuncularla aynı sahneyi iki kere oynama fırsatım oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural’dan samimi açıklamalar: ’Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

'Efsane' 2 Şubat'ta vizyonda. Seyirciler, filmi neden izlesin? İzlediklerinde, filmden çıktıklarında ne hissedecekler sizce?
Öncelikle çok eğlenceli bir film. Çorum'da geçen, bir sırrın sonraki kuşağa aktarılması ile ilgili babanın, ikiz kardeşlerin; dededen 7000 yıllık sırrı alma mücadelesi. Filme gidenler bu sırrı öğrenecekler. Gülecekler, eğlenecekler. Ailecek gidebilecekleri bir film. Çok iyi oyunculuklar izleyecekler. Gerçekten rol arkadaşlarımın hepsi inanılmaz performans sergilediler. Selçuk, bu filmi yazarken gülmenin yanında çok da güzel insani duyguları seyirciye geçirmeyi hedefledi. Yüreklerine dokunacak, anlamı olan bir film yaptı. Çıkarken de gülmenin yanında gerçekten, zamanın ruhunu bile sorgulatacak çok güzel duygularla ayrılacaklar sinemadan.

Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural’dan samimi açıklamalar: ’Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

Geçen sene evlendiniz. Baba olmaya hazırlanıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?
Şimdiden bir heyecan sardı bizi. Özellikle de beni. 'Baba olunca anlarsın' dedikleri şeyi, olma yolunda bile hissetmeye başladım. Çok mutluyum, Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder inşallah. Hayattaki önceliklerimin değiştiğini hissediyorum. Onun geleceğini şimdiden düşünmeye başladım. İyi ve hayırlı bir insan olması için neler yapmalıyım, sağlıklı ve potansiyelini gerçekleştirecek bir birey olması için nelere dikkat etmeliyiz sürekli konuşuyoruz Çağla ile. Çağla, zaten bilinçli bir anne adayı. Her şeyi okuyarak, idrak ederek yapmaya çalışıyor. Karı koca çok heyecanlı ve mutlu bir dönemdeyiz.

Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural’dan samimi açıklamalar: ’Baba olunca anlarsın’ dedikleri durumu şimdiden hissediyorum!

Çağla Hanım'da sizi evlilik fikrine getiren en önemli şey ne oldu?
Yepyeni bir dünya. Koskocaman bir kalp. Seni dinleyen, anlayan ve doğrular üzerine kurulu bir ilişki. İlk görüşte aşktı zaten, kısa bir süre sonra da hızlıca "Bir ömür geçirmek isterim" dedim zaten. Bunlar olunca, hemen bir aile, bir yuva ve sımsıcak bir hayat kurmayı istiyorsunuz.

SON DAKİKA