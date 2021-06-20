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Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:37

Baba olunca büyümeye başladık

Kimi oyuncu kimi tiyatrocu kimi müzisyen. Onların ortak özelliği baba olmaları. Yeni nesil babalar deneyimlerini üç çocuk babası İlker Gezici'ye anlattı. Ortaya da Sahi Kitap tarafından yayımlanan Babalığın Kitabını Yazanlar çıktı. 'nde sözü babalara bıraktık. Ortak sözleri ne derseniz? "Baba olduğumuz gün babamızı anladık."

OLKAN ÖZYURT
Baba olunca büyümeye başladık

Her erkek babasından "Gün gelir baba olunca anlarsın" sözünü duymuştur. O gün geldiği vakit insan babasının ne demek istediğini çok net anlar. Baba olunca tanır, baba olunca anlar insan babasını... Onun suskunluğunu, duygularını açık etmemesini, fedakarlığını... Bu toprakların gerçeğidir bu durum. Malum bizde erkekler duygularını ifade etme konusunda ketumdur. Ve aynı ketumluk erkekler arasında hayat deneyimi aktarma noktasında da kendini gösterir. Hal böyle olunca da herkes babalığı yaşayarak öğrenir ve kendi babasını da öğrendiği babalık tecrübesi üzerinden anlamaya çalışır. Ki günün sonunda anlar da... Ama artık bu durum değişiyor. Çünkü günümüz babaları hayata farklı bakıyor.

Baba olunca büyümeye başladık

Günaydın yazarı İlker Gezici'nin Sahi Kitap'tan çıkan Babalığın Kitabı Yazanlar kitabında babalık deneyimlerini anlatanlar da bu gerçeğin altını çiziyor. Alper Kul, Burak Kut, Bülent İnal, Bülent Polat, Bülent Şakrak, Çetin Altay, Engin Altan Düzyatan, Engin Hepileri, Fettah Can, Kubat, Murat Akkoyunlu, Necip Memili, Ozan Akbaba, Özgün, Sarp Apak, Serkan Çağrı, Serkan Kaya, Ümit Erdim, Yıldıray Şahinler ve Yunus Emre Yıldırımer... Kimi oyuncu, kimi tiyatrocu, kimi müzisyen. Hepsinin ortak özelliği yeni nesil baba olmaları. Zaten yaş ortalamaları da 38. Çocuklarıyla kurdukları ilişki elbet babalarından farklı. Babalık da onlara çok şey öğretmiş. Ve hepsi de baba oldukları an babalarını anladıkları söylüyor. İlker Gezici'nin bu kitabı yazması şaşırtıcı değil. Kendisi üç kız babası. Gezici tüm bu isimlere babalık deneyimlerini anlattırdı. Biz de Gezici'yle babalığı konuştuk.

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Baba olunca büyümeye başladık

ANNE VE BABAMI DAHA İYİ ANLIYORUM

ALPER KUL: "Baba olmak dünyanın daha büyülü bir yer olduğunu anlamamı sağladı. Babalık, hayatıma başka bir anlam kattı. Değiştim. Daha sorumluluk sahibi, disiplinli ve düzenli bir insan oldum. Merhamet duygum arttı. Ördek yavrusu görsem koruma güdülerim devreye giriyor artık. Her şeyin yavrusunu korumalıyım gibi bir his var içimde. Anne babamı daha iyi anlıyorum."

Baba olunca büyümeye başladık

BİZLER, YOL GÖSTERİCİ OLACAĞIZ

FETTAH CAN: "Şarkı yazarıyım ama onlara olan aşkımı, duygumu ve sevgimi anlatacak bir kelime dahi bulamıyorum. Çocuklar için güzel bir gelecek hayali kuruyor, onun için çabalıyoruz. Hayatlarında verecekleri kararların arkasında olacağız. Hangi mesleği seçecekleri kendilerinde olan cevher ortaya çıktıkça belirginleşecek, bizler de yol gösterici olacağız."

Baba olunca büyümeye başladık

ONU, SONSUZ BİR SEVGİYLE BÜYÜTÜYORUZ

BÜLENT İNAL: "Çınar'a öğüt vermek yerine öncelikle o öğüdü biz yerine getiriyoruz. Çocuklar sizi izler ve taklit eder. Biz onun olmasını istediğimiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Karşımıza alıp şöyle ol, böyle ol demektense yapmak ve onun bunu hissetmesini, görmesini sağlamak çok daha kıymetli geliyor bize. Onu sonsuz bir sevgiyle büyütüyoruz. Mutlaka hissediyordur ve iyiyi kötüyü fark ediyordur."

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