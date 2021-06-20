Baba olunca büyümeye başladık

Günaydın yazarı İlker Gezici'nin Sahi Kitap'tan çıkan Babalığın Kitabı Yazanlar kitabında babalık deneyimlerini anlatanlar da bu gerçeğin altını çiziyor. Alper Kul, Burak Kut, Bülent İnal, Bülent Polat, Bülent Şakrak, Çetin Altay, Engin Altan Düzyatan, Engin Hepileri, Fettah Can, Kubat, Murat Akkoyunlu, Necip Memili, Ozan Akbaba, Özgün, Sarp Apak, Serkan Çağrı, Serkan Kaya, Ümit Erdim, Yıldıray Şahinler ve Yunus Emre Yıldırımer... Kimi oyuncu, kimi tiyatrocu, kimi müzisyen. Hepsinin ortak özelliği yeni nesil baba olmaları. Zaten yaş ortalamaları da 38. Çocuklarıyla kurdukları ilişki elbet babalarından farklı. Babalık da onlara çok şey öğretmiş. Ve hepsi de baba oldukları an babalarını anladıkları söylüyor. İlker Gezici'nin bu kitabı yazması şaşırtıcı değil. Kendisi üç kız babası. Gezici tüm bu isimlere babalık deneyimlerini anlattırdı. Biz de Gezici'yle babalığı konuştuk.