Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Ünlü şarkıcı İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Şimdilerde 23 yaşında olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te sevenlerine veda etmişti...