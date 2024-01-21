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Haberler Galeri Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 09:31

Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Ünlü şarkıcı İpek Açar, 2023'ün son günlerinde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, minik Ömer'in aileye katılmasıyla ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Şarkıcı İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, annesi gibi duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İpek Açar, sosyal medyadan Aslı Gönül ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Anne, kızın paylaşımlarına "Kardeş gibisiniz" yorumları geliyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngiltere'de eğitim almayı tercih etti. İşte güzeller güzeli Aslı Gönül'ün son hali...

Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Ünlü şarkıcı İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Şimdilerde 23 yaşında olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te sevenlerine veda etmişti...

Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!

Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngilterede eğitim görmeyi tercih etmişti...

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