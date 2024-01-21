Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
09:31
Babası duayen sanatçı Kayahan annesi ünlü şarkıcı İpek Açar! 23 yaşındaki Aslı Gönül duru güzelliğiyle baş döndürdü!
Ünlü şarkıcı İpek Açar, 2023'ün son günlerinde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, minik Ömer'in aileye katılmasıyla ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Şarkıcı İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, annesi gibi duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İpek Açar, sosyal medyadan Aslı Gönül ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Anne, kızın paylaşımlarına "Kardeş gibisiniz" yorumları geliyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngiltere'de eğitim almayı tercih etti. İşte güzeller güzeli Aslı Gönül'ün son hali...