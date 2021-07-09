Giriş Tarihi: 09.07.2021 06:14Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 06:17
Babasının kopyası! Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti!
Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında AmerikaMiami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş'in "Benim en güzel hikayemsin Talia Hanım.' notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia...