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Haberler Galeri Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 18:38

Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi dizilerdeki başarılı performansıyla karşımıza çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil paylaşımlarını sürdürüyor. Bir süredir İstanbul'dan uzakta olan Aslı Enver, vaktinin büyük çoğunluğunu denize girerek ve güneşlenerek geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu bugün makyajsız yeni bir paylaşım yaptı. Aslı Enver, sosyal medyada kullandığı fotoğrafın altına, "Geçen hafta bugün" notunu paylaştı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada ses getiren o tatil pozu!

Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından son olarak Babil dizisiyle karşımıza çıkan güzel oyucu Aslı Enver'in tatil paylaşımları sosyal medyada olay oldu.

Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor.

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Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu bugün yeni bir paylaşım yaptı.

Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

Aslı Enver, sosyal medyada kullandığı fotoğrafın altına, "Geçen hafta bugün" notunu paylaştı.

Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada ses getiren o makyajsız tatil pozu!

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