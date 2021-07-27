Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver tatilden makyajsız fotoğrafını paylaştı! İşte Aslı Enver’in tatil keyfi!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi dizilerdeki başarılı performansıyla karşımıza çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil paylaşımlarını sürdürüyor. Bir süredir İstanbul'dan uzakta olan Aslı Enver, vaktinin büyük çoğunluğunu denize girerek ve güneşlenerek geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu bugün makyajsız yeni bir paylaşım yaptı. Aslı Enver, sosyal medyada kullandığı fotoğrafın altına, "Geçen hafta bugün" notunu paylaştı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada ses getiren o tatil pozu!