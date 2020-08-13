Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyucu Aslı Enver'in tatil paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor. 36 yaşındaki güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Corona virüs salgını nedeniyle aylardır evinde karantinada olan Aslı Enver, temmuzda tatil sezonunu açmıştı. Tatilini sürdüren Enver, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozlarına, "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü. Aslı Enver'in paylaşımı, 170 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz makyajsız hali…