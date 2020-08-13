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Haberler Galeri Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

’in Ayşe’si cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyucu 'in paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor. 36 yaşındaki güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Corona virüs salgını nedeniyle aylardır evinde karantinada olan Aslı Enver, temmuzda tatil sezonunu açmıştı. Tatilini sürdüren Enver, hesabından yayınladığı tatil pozlarına, "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü. Aslı Enver'in paylaşımı, 170 binin üzerinde ve yüzlerce yorum aldı. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz hali…

Giriş Tarihi: 13.08.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 08:22
Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyucu 'in paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor. 36 yaşındaki güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Corona virüs salgını nedeniyle aylardır evinde karantinada olan Aslı Enver, temmuzda tatil sezonunu açmıştı. Tatilini sürdüren Enver, hesabından yayınladığı tatil pozlarına, "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü. Aslı Enver'in paylaşımı, 170 binin üzerinde ve yüzlerce yorum aldı. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz hali…

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Güzel oyuncu keyfine ara vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde tekne tatilinden kareleri hesabından paylaşan Aslı Enver bu sefer de Assos'taki tatilinden fotoğraf yayınladı.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Murat Boz'la ayrıldıktan sonra bir süre aşk haberiyle gündeme gelen magazinden uzak kalmak için yaz tatilinde sessiz mekanları seçmeyi sürdürüyor.

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 'in bir süre flört ettikleri ve anlaşamayarak arkadaş kalmaya karar verdikleri konuşulmuştu.

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Bu iddianın dumanı yeni sönmüşken; 'in eski sevgilisi Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sevgili oldukları iddia edildi. Murat Boz ve Melis İşiten arasındaki söylentilerin sonrasında gözler Aslı Enver'e çevrildi.

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Kardeşi Anıl Enver ve ailesiyle tekne tatili yapan keyifli anları hesabından paylaşmıştı. Paylaşımına yağan Enver bu sefer de Asos tatilinden pozlarını sundu.

Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

şekilde poz veren 'in turuncu fuları ve mavi kolyesinin uyumu dikkatleri çekti.

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