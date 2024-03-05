Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
07:06
Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!
En son Gönül Dağı'nda izlediğimiz 35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya şimdi de Bahar dizisi ile büyük beğeni topluyor. Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...