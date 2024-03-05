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Haberler Galeri Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 07:06

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

En son Gönül Dağı'nda izlediğimiz 35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya şimdi de Bahar dizisi ile büyük beğeni topluyor. Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...

Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

Gönül Dağı dizisinde Zahide olarak karşımıza çıkan Ecem Özkaya, şimdi de Bahar dizisinde Rengin olarak karşımıza çıktı. Ekranlara geri dönen güzel oyuncu ilgi odağı oldu…

Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti.

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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında.

Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya ile oğlunu yan yana gören inanamadı! “Tıpkı Annesi” Babası da çok ünlü bir oyuncu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ecem Özkaya sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor...

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