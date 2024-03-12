Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:09
Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya’nın biricik oğlu Ahmet Kaan ilgi odağı oldu! “Annesinin kopyası” Babası da çok ünlü bir oyuncu!
35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya'yı en son Gönül Dağı dizisinde izlemiştik güzel oyuncu şimdilerde ise Bahar dizisiyle karşımıza çıkıyor. Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...