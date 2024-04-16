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Haberler Galeri Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar'ın annesi güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl anne?" Görenlerin nutku tutuldu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:00

Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar'ın annesi güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl anne?" Görenlerin nutku tutuldu!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Eşi ve kızı Mavi'nin yanı sıra Demet Evgar'ın aile paylaşımlarına annesi de damga vurdu. Demet Evgar'ın annesi Bingül Evgar'ı görenler güzelliğine hayran kaldı. Demet Evgar'ın annesi ile karelerine "Güzel gözlerini annesinden almış" yorumları yağdı... İşte Bahar dizisi ile beğeni toplayan Demet Evgar'ın güzel annesi...

Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar’ın annesi güzelliğiyle büyüledi! Bu nasıl anne? Görenlerin nutku tutuldu!

Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar’ın annesi güzelliğiyle büyüledi! Bu nasıl anne? Görenlerin nutku tutuldu!

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor.. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

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Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar’ın annesi güzelliğiyle büyüledi! Bu nasıl anne? Görenlerin nutku tutuldu!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü!

Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar’ın annesi güzelliğiyle büyüledi! Bu nasıl anne? Görenlerin nutku tutuldu!

Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü.

Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar’ın annesi güzelliğiyle büyüledi! Bu nasıl anne? Görenlerin nutku tutuldu!

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

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