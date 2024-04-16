Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:00
Bahar ile gönüllere taht kuran Demet Evgar'ın annesi güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl anne?" Görenlerin nutku tutuldu!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Eşi ve kızı Mavi'nin yanı sıra Demet Evgar'ın aile paylaşımlarına annesi de damga vurdu. Demet Evgar'ın annesi Bingül Evgar'ı görenler güzelliğine hayran kaldı. Demet Evgar'ın annesi ile karelerine "Güzel gözlerini annesinden almış" yorumları yağdı... İşte Bahar dizisi ile beğeni toplayan Demet Evgar'ın güzel annesi...