Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
13:17
Bahar'ın Evren’i Buğra Gülsoy'a maviş gözlü oğlu Cem'den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!
Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren Yalkın olarak izleyicinin kalbini fetheden Buğra Gülsoy sosyal medyanın da markajında. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı doktor Evren Yalkın, karakteriyle gündemde olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cem babasıyla setin yolunu tuttu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un oğlu Cem Gülsoy ile set halleri...