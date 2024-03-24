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Haberler Galeri Bahar'ın Evren’i Buğra Gülsoy'a maviş gözlü oğlu Cem'den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:17

Bahar'ın Evren’i Buğra Gülsoy'a maviş gözlü oğlu Cem'den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren Yalkın olarak izleyicinin kalbini fetheden Buğra Gülsoy sosyal medyanın da markajında. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı doktor Evren Yalkın, karakteriyle gündemde olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cem babasıyla setin yolunu tuttu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un oğlu Cem Gülsoy ile set halleri...

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’a maviş gözlü oğlu Cem’den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

42 yaşındaki Buğra Gülsoy, son günlerde Bahar dizisiyle gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, Bahar dizisinde Evren hoca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’a maviş gözlü oğlu Cem’den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren Yalkın olarak izleyicinin kalbini fetheden Buğra Gülsoy sosyal medyanın da markajında. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’a maviş gözlü oğlu Cem’den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandıran ikili oğlu Cem için sık sık biraraya geliyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’a maviş gözlü oğlu Cem’den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden olan oğlu Cem ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’a maviş gözlü oğlu Cem’den set ziyareti! Buğra Gülsoy ile oğlu Cem Bahar dizisi setine neşe kattı!

Şimdilerde 5 yaşında olan Cem son olarak babasıyla setin yolunu tuttu.

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