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Haberler Galeri Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem'i gören hayran kaldı! Neşesiyle "Babasının oğlu" dedirtti!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 07:57

Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem'i gören hayran kaldı! Neşesiyle "Babasının oğlu" dedirtti!

Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren, ilgi odağı oldu. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 2019 yılında oğulları Cem'i kucaklarına aldılar. Buğra Gülsoy'un oğlu gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun oğlu Cem babasını sette ziyaret etti. Eğlenceli halleri sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Buğra Gülsoy'un tatlı oğlu Cem Gülsoy

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem’i gören hayran kaldı! Neşesiyle Babasının oğlu dedirtti!

42 yaşındaki Buğra Gülsoy, son günlerde Bahar dizisiyle gündeme geliyor. Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem’i gören hayran kaldı! Neşesiyle Babasının oğlu dedirtti!

Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, Bahar dizisinde Evren hoca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem’i gören hayran kaldı! Neşesiyle Babasının oğlu dedirtti!

Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem’i gören hayran kaldı! Neşesiyle Babasının oğlu dedirtti!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden olan oğlu Cem ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem’i gören hayran kaldı! Neşesiyle Babasının oğlu dedirtti!

Oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırmıştı.

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