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Haberler Galeri Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:35

Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi!

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Meğer Bahar'ın güzel ismi Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncuymuş... Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi!

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

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Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi!

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi!

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... İşte Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi!

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

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