Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:05

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

SON DAKİKA