Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. Peki, fotoğraftaki bu çocuk sizce kim?