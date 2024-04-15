Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:03
Aslıhan Doğan Turan'ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan ile dünyaevine girmişti. Çift ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Son olarak mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi gezintiye çıkardı.