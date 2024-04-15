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Haberler Galeri Aslıhan Doğan Turan'ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:03

Aslıhan Doğan Turan'ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan ile dünyaevine girmişti. Çift ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Son olarak mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi gezintiye çıkardı.

Aslıhan Doğan Turan’ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Aslıhan Doğan Turan’ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

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Aslıhan Doğan Turan’ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal mecralarda sıkça dikkat çekiyor.

Aslıhan Doğan Turan’ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla gündemden düşmüyor.

Aslıhan Doğan Turan’ın aracına bakan bir daha baktı! Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Son olarak Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı.

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