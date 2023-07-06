Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi! Duman’ın mali müşavirine sahtecilikten hapis çıktı!

İMZASINI TAKLİT ETTİ

İddiaya göre, bu sırada Duman grubunun mali müşavirliğini yapan Adnan Ç, genç kadının çalışma izni olmasına rağmen yeniden iş sözleşmesi düzenleyerek, çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Latife O. kimlik fotokopisiyle birlikte çalışma izin formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmesiyle adli makamlar özel belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla genç kadının çalışma iznini reddetti ve geçici kimlik belgesini iptal etti. Bunun üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunan Latife, kendisinden izinsiz şekilde çalışma izni için adli makamlara başvuru yapan Adnan Ç'den şikayetçi oldu.