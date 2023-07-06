Giriş Tarihi: 06.07.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
06:48
Bakıcının imzasını taklit etti cezayı yedi! Duman'ın mali müşavirine sahtecilikten hapis çıktı!
Müzik grubu Duman'ın bas gitaristi Ari Borakas'ın mali müşaviri Adnan Ç, ünlü müzisyenin yanında çalışan bakıcı adına iş sözleşmesi düzenleyerek, sahte imzayla bilgisi ve rızası dışında çalışma izni için resmi makamlara başvuru yaptı. Çalışma izni iptal edilen bakıcı, 'Çalışma iznim olmasına rağmen bilgim dışından yeniden başvuru yapılmıştır. Sahtecilik yüzünden çalışma iznim iptal edildi' diyerek adli makamlara başvuru yaptı. "İşlemleri hızlandırmak için yaptım" diyerek suçunu kabul eden müşavire 10 ay hapis cezası verildi.