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Haberler Galeri Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'in yüzü ilk kez göründü!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:24

Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'in yüzü ilk kez göründü!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin 3 yaşındaki kızı Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net görüntülendi. Kızlarını sır gibi saklayan ve kameralardan uzak tutmaya çalışan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun sevimli kızı Lalin sonunda göründü. 2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde iki çocuk sahibi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Lalin ve Leyla adından iki kız çocuğu olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olmayı başardı. Son olarak kızları Lalin'in kendisine Leyla'nın ise babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini dile getiren Sinem Kobal'ın ardından kızı Lalin'in görüntüsü ortaya çıktı. İşte minik Lalin'in son hali. Bakalım siz Lalin'i kime benzeteceksiniz!

Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’in yüzü ilk kez göründü!

Şimdilerde 3 yaşında olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk kızları Lalin'in son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’in yüzü ilk kez göründü!

Bebekken annesinin kucağında kameralara yakalanan Lalin'in son haline beğeni yağdı. Sevimliliği ile dikkat çeken minik Lalin ilgi odağı oldu.

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Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’in yüzü ilk kez göründü!

Son olarak kızları Lalin'in kendisine Leyla'nın ise babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini dile getiren Sinem Kobal'ın ardından kızı Lalin'in görüntüsü ortaya çıktı. İşte minik Lalin'in son hali. Bakalım siz Lalin'i kime benzeteceksiniz!

Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’in yüzü ilk kez göründü!

Bir magazin sayfasının paylaşımında kızı Lalin ile Sinem Kobal aynı karede. Lalin'i daha çok annesine benzetenlerin olmasının yanı sıra babasını da andırdığı yorumlara yansıdı.

Bakın minik Lalin kime benziyor? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin’in yüzü ilk kez göründü!

Kızlarını ardı ardına dünyaya getiren güzel oyuncu Sinem Kobal uzun bir aradan sonra gecelerde ortaya çıktı. Ekranlardan uzak olduğu sürede hayranlarının çok özlediği Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi.

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