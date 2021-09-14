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Haberler Galeri Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 16:35

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

Pek çok dizi ve filmde rol almış Melis Babadağ, şimdilerde yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek. 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim Adana'da büyümüştür. Üsküdar Anadolu Lisesi'nden mezun olan Melis Babadağ, bir dönemin dizisi Pis Yedili'de Elçin karakterine de hayat vermiş ve oldukça sevilmiştir. Yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmazken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Zeynep'i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek olan Melis Babadağ hakkında araştırmalar başladı. Pis Yedili dizinde Elçin rolünü canlandıran isim bu rol ile birlikte dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi merak edilirken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Zeynep'i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

MELİS BABADAĞ KİMDİR?

17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyümüştür. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesinden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2009 yılında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Emine karakteriyle yaşamış aynı yıl Aile Saadeti adlı dizide Didar karakterine hayat vermiştir 2011-2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı gençlik dizisinde "Elçin" karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, 2013 yılında dizideki rol arkadaşlarıyla beraber Kelime Oyunu adlı TV programına katılmıştır. Daha sonra 2014 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt karakterini canlandırdı. Son olarak 2019 yapımı Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

İç mimarlık mesleğini de uzun süre başarıyla icra etmiş olan Melis Babadağ, 3 yaşında resme ilgi duymaya başlamış olup hâlen amatör olarak resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeye devam etmektedir.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Zeynep’i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!

Sinema ve televizyon

2021 – Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (Zeynep) (TV Dizisi)
2020 – Aşk Çağırırsan Gelir (Dilara) (Sinema Filmi)
2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)
2017 – Elimiz Mahkum (Nil) (TV Filmi)
2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)
2015 – Ertuğrul 1890 (Hatice) (Sinema Filmi)
2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)
2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap'ın Kızı)) (TV Dizisi)
2011–2014 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)
2011 – Beni Unutma (Sevda) (Sinema Filmi)
2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)
2009 – İncir Reçeli (Duygu) (Kısa Film)
2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)
2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)

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