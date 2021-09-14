Pek çok dizi ve filmde rol almış Melis Babadağ, şimdilerde yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek. 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim Adana'da büyümüştür. Üsküdar Anadolu Lisesi'nden mezun olan Melis Babadağ, bir dönemin dizisi Pis Yedili'de Elçin karakterine de hayat vermiş ve oldukça sevilmiştir. Yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmazken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Zeynep'i Melis Babadağ bakın hangi bölümden mezun olmuş!