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Haberler Galeri Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in son hali şok etti "Nerede eski barbi"
Giriş Tarihi: 19.10.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 12:30

Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in son hali şok etti "Nerede eski barbi"

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki oyuncuyu kimse tanıyamadı. Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem önce saçlarını boyamayı bırakmış sonra beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti. Yeniden imaj tazeleyen İpek Erdem'i son hali sosyal medyaya damga vurdu. "Nerede eski barbi" yorumları yağdı...

Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem’in son hali şok etti Nerede eski barbi

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem’in son hali şok etti Nerede eski barbi

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri.

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Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem’in son hali şok etti Nerede eski barbi

Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki oyuncuyu kimse tanıyamadı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak.

Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem’in son hali şok etti Nerede eski barbi

Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Barbi Gamze tanınmaz halde! Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem’in son hali şok etti Nerede eski barbi

İpek Erdem daha önce değişimini görenlerin hasta olduğunu düşünmeleri üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." yanıtını vermişti.

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