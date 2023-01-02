Barbi Gamze tanınmaz halde! "Nerede eski barbi" Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in son hali şok etti

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki oyuncuyu kimse tanıyamadı. Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem önce saçlarını boyamayı bırakmış sonra beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti. Yeniden imaj tazeleyen İpek Erdem'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. "Nerede eski barbi" yorumları yağdı...