Barbi Gamze tanınmaz halde! "Nerede eski barbi" Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in son hali şok etti

İpek Erdem daha önce değişimini görenlerin hasta olduğunu düşünmeleri üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." yanıtını vermişti.