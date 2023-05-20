’Barbie’ bebeğe benzemek için... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü!

Giriş Tarihi: 20.05.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 06:55

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…