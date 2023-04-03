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Haberler Galeri 'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama... 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:20

'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama... 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

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’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu!

Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor.

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