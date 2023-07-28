Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:15

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Songül Karlı'nın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Barbie akımına uyan 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, pembeler içinde oldukça iddialı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, cüretkar pozlarıyla da çizgilerin dışına çıkmayı seviyor. Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie akımından Songül Karlı da eksik kalmadı. İşte derin göğüs dekolteli pembe elbisesi ve pembe saçlarıyla Songül Karlı'nın beğeni yağan pozları...