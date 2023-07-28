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Haberler Galeri Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:15

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Songül Karlı'nın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Barbie akımına uyan 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, pembeler içinde oldukça iddialı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, cüretkar pozlarıyla da çizgilerin dışına çıkmayı seviyor. Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie akımından Songül Karlı da eksik kalmadı. İşte derin göğüs dekolteli pembe elbisesi ve pembe saçlarıyla Songül Karlı'nın beğeni yağan pozları...

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Bu Songül Karlı bambaşka! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ve sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü türkücü Songül Karlı Barbie akımından da geri kalmadı. İşte derin göğüs dekolteli pembe elbisesi ve pembe saçlarıyla Barbie Songül Karlı...

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Songül Karlı'nın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Barbie akımına uyan 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, pembeler içinde oldukça iddialı.

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Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, cüretkar pozlarıyla da çizgilerin dışına çıkmayı seviyor. Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie akımına Songül Karlı da uydu.

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son hali olay olmuştu.

Barbie Songül Karlı pembeler içinde yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi pembe saçlarıyla bambaşka bir Songül!

Songül Karlı'nın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, estetikte Seda Sayan'ı aratmıyor.

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