’Barbie’ye benzemek istemişti ama... ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova şimdi tanınmaz halde!

Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:27
İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın eski halinde eser yok! Stil yarışması ile adını duyurmayı başaranlardan biri de Azeri kökenli Sima Şerafettinova olmuştu. Sima Şerafettinova'nın hayali 'Barbie' bebeğe benzemekti ama sonucu beklemediği türden oldu. İşte Benim Stilim yarışmasında yaptığı sivri çıkışlar ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacılarından Sima Şerafettinova'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. İşte estetikle bambaşka birine dönüşen Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…