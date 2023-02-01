Giriş Tarihi: 01.02.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
11:31
Barış Manço'nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!
"Gülpembe", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Alla Beni Pulla Beni" gibi unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço, ölüm yıldönümünde anılıyor. Barış Manço'nun, 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 24 yıl geçti. Eşi Lale Manço, Anadolu rock ve pop müziğin efsane isimlerinden olan Barış Manço'nun yıllar önce dile getirdiği 2023 yılı vasiyetini ilk kez açıkladı.