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Haberler Galeri Barış Manço'nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.02.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 11:31

Barış Manço'nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

"Gülpembe", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Alla Beni Pulla Beni" gibi unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço, ölüm yıldönümünde anılıyor. Barış Manço'nun, 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 24 yıl geçti. Eşi Lale Manço, Anadolu rock ve pop müziğin efsane isimlerinden olan Barış Manço'nun yıllar önce dile getirdiği 2023 yılı vasiyetini ilk kez açıkladı.

Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun yaşamını yitirmesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Usta sanatçı sevenleri tarafından bu yıl da unutulmadı.

Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

"Gülpembe", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Alla Beni Pulla Beni" gibi unutulmaz eserlere imza atan ünlü sanatçı Barış Manço, hem örnek karakteri hem de meslek hayatındaki başarısıyla 7'den 70'e milyonların kalplerinde taht kurdu.

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Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

Özellikle "Adam Olacak Çocuk" gibi çocuklar için yaptığı eğitici özgün TV programları ile Türkiye'nin önemli değerlerinden biri haline gelen Manço'nun 1975 yılında çıkardığı "2023" parçası hakkında bir detay yıllar sonra gündeme geldi.

Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

Sanatçıyı anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda'daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün saat 24.00'e kadar, ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat'ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak.

Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

Anma günü kapsamında AA'ya konuşan Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce dile getirdiği bir vasiyetini açıkladı.

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