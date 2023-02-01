Barış Manço’nun 2023 vasiyetini eşi Lale Manço ilk kez açıkladı!

Sanatçıyı anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda'daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün saat 24.00'e kadar, ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat'ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak.