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Haberler Galeri Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

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Survivor 2020 yarışmacılarından ile 'nın mahrem görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor Barış ile Nisa'nın öpüşme görüntüleri ikilinin yalanladıkları aşk iddialarını ispatladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın aşkları dolu dizgin devam ederken Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na bomba gibi etti. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu

Giriş Tarihi: 06.01.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 19:00
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Survivor 2020 yarışmacılarından ile 'nın mahrem görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor Barış ile Nisa'nın öpüşme görüntüleri ikilinin yalanladıkları aşk iddialarını ispatladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın aşkları dolu dizgin devam ederken Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na bomba gibi etti. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Survivor yarışmasının ardından ve 'nın aşk yaşadığı dedikoduları sosyal medyanın gündemindeydi.

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Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Sosyal medyaya bomba gibi düşen skandal görüntülerin ardından kendi Instagram hesabından aşklarını itiraf etmişlerdi.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Birlikteliklerini artık saklamayan Survivor Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Oyuncu , İstiklal Caddesi'nin ortasında 'na evlilik teklifi etti. Lakin Nisa Bölükbaşı herhangi bir cevap vermedi!

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

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