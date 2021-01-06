Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti

Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın mahrem görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor Barış ile Nisa'nın öpüşme görüntüleri ikilinin yalanladıkları aşk iddialarını ispatladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın aşkları dolu dizgin devam ederken Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na bomba gibi evlenme teklifi etti. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu