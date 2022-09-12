Giriş Tarihi: 12.09.2022 07:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
07:43
Başak Ceylan Torun'dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! "Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş"
2020 yılında evlenen Yüz Yüze Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.