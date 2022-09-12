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Haberler Galeri Başak Ceylan Torun'dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! "Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş"
Giriş Tarihi: 12.09.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 07:43

Başak Ceylan Torun'dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! "Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş"

2020 yılında evlenen Yüz Yüze Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.

HAKAN UÇ
Başak Ceylan Torun’dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eski eşi Başak Ceylan Torun tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Başak Ceylan Torun’dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş

Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

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Başak Ceylan Torun’dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Başak Ceylan Torun’dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu.

Başak Ceylan Torun’dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım.

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