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Haberler Galeri Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 20:33

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Dün bıyıklı yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, bugün bir yeni haberle daha gündemde! Ünlü oyuncu eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla Paris'de tatil yapıyor. İşte Başak Dizer'in sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar!

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ ODAĞI OLUYOR

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

YENİ İMAJIYLA MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün yeni imajıyla magazin gündeminde yer aldı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

ÜNLÜ ÇİFTTEN PARİS KAÇAMAĞI

Bugün ise ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Paris kaçamağı ile ilgi topladı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!

BIYIĞI KESTİ

Tatlıtuğ'un eşi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Dizer'in yaptığı paylaşımlarda Tatlıtuğ'un bıyığını kestiği de görüldü.

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