Giriş Tarihi: 16.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
20:33
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Paris kaçamağı yaptı! İşte ünlü çiftin kaçamağından ilk kareler!
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Dün bıyıklı yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, bugün bir yeni haberle daha gündemde! Ünlü oyuncu eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla Paris'de tatil yapıyor. İşte Başak Dizer'in sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar!