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  • Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

'nda ünlü isimlerin cebi bayram edecek. Bayramda ünlülerden konser yağmuru geliyor. Bayramın en kazançlı ismi ise üç ayrı konserden alacağı 750 bin TL ile olacak. Peki onu takip eden ufak bir servet kazanacak olan diğer ünlü isimler hangileri? İşte Bayramı çalışarak geçirecek ve verdikleri konserlerden dudak uçuklatan rakamlar kazanacak ünlü isimler... Bakın Ramazan Bayramı mesaisinden ...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 08:35
Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

Sık sık gündeme gelen konulardan biri olan özellikle bayram ve yılbaşı geceleri ünlülerin konser ücretleri yaklaşan ile yine gündemde... Bazı ünlü isimler var ki bu bayram cepleri de bayram edecek. İşte Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ve karşılığında ufak bir servet kazanacak olan ünlüler...

Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

'nda vereceği 3 ayrı konserden alacağı 750 bin TL ile ünlüler arasında en yüksek konser ücretini alacak. Bakın onu hangi isimler takip ediyor...

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Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

HADİSE

750 bin lira

KIBRIS-ÇEŞME-AVUSTURYA

Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...
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Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

YILDIZ TİLBE

650 bin lira

KIBRIS-ÇEŞME-ANTALYA

Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...
Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

GÜLŞEN

650 bin lira

KIBRIS-ÇEŞME-ANTALYA-ALMANYA

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