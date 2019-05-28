Bayramda hangi ünlü nerede çıkacak? Bayramda ufak bir servet kazanacak ünlüler...

Ramazan Bayramı'nda ünlü isimlerin cebi bayram edecek. Bayramda ünlülerden konser yağmuru geliyor. Bayramın en kazançlı ismi ise üç ayrı konserden alacağı 750 bin TL ile Hadise olacak. Peki onu takip eden ufak bir servet kazanacak olan diğer ünlü isimler hangileri? İşte Bayramı çalışarak geçirecek ve verdikleri konserlerden dudak uçuklatan rakamlar kazanacak ünlü isimler... Bakın Ramazan Bayramı mesaisinden hangi ünlü ne kadar kazanacak...