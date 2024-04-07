Bayramda müzik ziyafeti! Hangi ünlü nerede sahne alacak?

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Funda Arar, Koray Avcı, Ayta Sözeri, Soner Olgun, Hande Dönmez ve Ekin Uzunlar bayrama özel repertuvarlarıyla Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Merit Oteller Grubu, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine keyifli bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın birinci günü 10 Nisan Çarşamba akşamı Merit Royal Diamond'da, ikinci günü 11 Nisan'da ise Merit Crystal Cove Otel'de sevenleriyle bir araya gelecek. 'Sesi Gülen Adam' lakabıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı, bayramın birinci günü Merit Crystal Cove Otel'de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel'de hayranlarıyla buluşacak. Bayramın birinci günü hem sesi hem de sahnesi ile büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramın ikinci günü müziğin usta ismi Soner Olgun ve bayramın üçüncü günü arabesk müziğin güçlü seslerinden Hande Dönmez ise Merit Park Otel Letafet sahnesinde olacak. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar ise bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Otel'de konser verecek. KEYİFLİ BİR BAHAR GECESİ Türk pop müziğinin efsanevi isimlerinden Nükhet Duru, nostalji dolu unutulmaz bir gece için Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da sahneye çıkacak. 'Bayramda Bizdeyiz' programı kapsamında 13 Nisan'da düzenlenecek gala yemeği sonrasında, Duru izleyicilerle buluşacak. Misafirlere yenilenme ve dinlenme fırsatı sunulurken, çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerle birlikte aileler için de ev sıcaklığında keyifli anılar biriktirme fırsatı sağlanacak. ŞOVLARLA DOLU ÜÇ GÜN Ünlü şarkıcı Berkay da Antalya'da sevenleriyle buluşacak. Gloria Hotels & Resorts'te müzik ve eğlence dolu bir organizasyon konukları bekliyor. 10 Nisan'da DJ David Şaboy'un muhteşem performansıyla başlayacak kesintisiz eğlence, 11 Nisan'da dillere dolanan şarkıları ve sahnesiyle Berkay, 12 Nisan akşamında ise Tarık Sezer Orkestrası eşsiz performansıyla keyifli bir bayram yaşatacak. UNUTULMAZ BİR EĞLENCE Ramazan Bayramı Bodrum'da dolu dolu yaşanacak. Üç gün bayram coşkusu yaşamak isteyenler için Titanic Luxury Collection Bodrum'da unutulmaz bir organizasyon düzenlendi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası konuklarla buluşacak ve birbirinden eğlenceli şarkılarla keyifli bir akşam yaşanacak. Ardından partilerle eğlence devam edecek. Bayramın ikinci günü Taboo Party, üçüncü günü ise Disco Party gecesi düzenlenecek. Konuklar unutulmaz bir bayram tatili geçirecek.