Bayramda müzik ziyafeti! Hangi ünlü nerede sahne alacak?

'Sesi Gülen Adam' lakabıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı, bayramın birinci günü Merit Crystal Cove Otel'de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel'de hayranlarıyla buluşacak. Bayramın birinci günü hem sesi hem de sahnesi ile büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramın ikinci günü müziğin usta ismi Soner Olgun ve bayramın üçüncü günü arabesk müziğin güçlü seslerinden Hande Dönmez ise Merit Park Otel Letafet sahnesinde olacak. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar ise bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Otel'de konser verecek.