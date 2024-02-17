BBCS’ye Cezayir’in yeğenleri olarak katılan genç oyuncular Ali Berge ve Aykut Yılmaz’dan samimi açıklamalar!

ÇATIŞMA SAHNELERİ ÖĞRETİCİ

- Aksiyon seviyor musunuz? Çatışma sahnelerinde zorlandınız mı?

- A.B: Aksiyon sevmek ne kelime, mahallemde bana aksiyon Ali derler. Her şeyin aksiyonlusunu severim aksiyon göbek adım. Bayılırım. Hal böyle olunca aksiyon sahnelerinde hiç zorlanmadım tabii ki. Hatta keşke daha fazla aksiyona girsem diye hep söylenirim içimden. Koşturalım istiyorum, zıplayalım istiyorum, ne bileyim uçabilirsek uçalım istiyorum. Çatışma sahnelerinde kendimi bir asker gibi hissediyorum ve ona göre davranıyorum. Çatışma sahnelerinde çok fazla şey öğreniyorum. Mesela ekip olmak ne demek onu öğreniyorum, ekibimle uyumlu hareket etmeyi deneyimliyorum. Yani işin özü aksiyona bayılıyorum. Aksiyon hayatımızdan hiç eksik olmamalı.

- A.Y: Hepimiz Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone gibi aksiyon yıldızlarının filmleriyle büyüdük, çocukluğumdan beri filmleri izler izlemez kendimi o aksiyon filmlerinin yıldızları gibi hissettiğim, ayna karşısında role büründüğüm anlar oldu. Aksiyon çekmek ister istemez insanı adrenaline sürüklüyor. Bazı durumlarda gerçekten bir çatışmanın içinde gibi hissettiğimiz anlar oluyor, başlarda alışma sürecinde zorluk çeksem de sonrasında hemen adapte olduğumu düşünüyorum.