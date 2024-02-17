Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
09:21
BBCS'ye Cezayir'in yeğenleri olarak katılan genç oyuncular Ali Berge ve Aykut Yılmaz'dan samimi açıklamalar!
atv'nin popüler dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son dönemde dikkatleri üzerlerine toplayan oyuncuları Ali Berge ve Aykut Yılmaz ile bir araya geldik. Diziye Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir karakterinin yeğenleri olarak katılan ikili, dizinin aksiyon ve adrenalin dolu çekimlerinden çok mutlu olduklarını ve bu çekimlerin onları daha da motive ettiğini söylüyor.