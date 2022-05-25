Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:41

Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile sevenlerine duyurmuştu. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medya gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Şimdi ise Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.