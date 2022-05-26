Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:39

Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile sevenlerine duyurmuştu. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medya gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Şimdi ise Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.

Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurmuştu.

Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

6 AYLIK HAMİLE
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurmuştu.

Merak edilen haber geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber gelmişti!

Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etmişti.

SON DAKİKA