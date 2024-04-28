“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" diyerek dert yandı. Demet Akalın'ın katıldığı programın koordinatörlüğünü yapan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın da tıpkı Demet Akalın'ın kiracısı gibi çok cüzi bir rakama, boğazın yanı başında Bebek'teki bir koruda oturduğu ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre Bebek'teki Arif Paşa Korusu'ndaki bir apartmanın birinci katında oturan Feraye Tanyolaç ve evsahibi Gülsüm Suna Çakmur'la davalık oldu.