“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
06:38
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yaşandı. Feraye Tanyolaç'ın boğazın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde oturan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ev sahibi, "Bebek'te emsal dairelerin kirası 100 bin liranın üstünde. Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor, keyif sürüyor" dedi.