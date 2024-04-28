Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:38

Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yaşandı. Feraye Tanyolaç'ın boğazın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde oturan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ev sahibi, "Bebek'te emsal dairelerin kirası 100 bin liranın üstünde. Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor, keyif sürüyor" dedi.

Mustafa Sait ÖZKAN
“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'la ev sahibi arasında kira kavgası çıktı. Demet Akalın'ın "Adam 5 bin liraya oturuyor 5 bin" diyerek kiracısına veryansın ettiği programın koordinatörlüğünü yapan Tanyolaç'ın boğazın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda sadece 11 bin liraya oturduğu ortaya çıktı.

“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde yaşayan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemenin yolunu tuttu. Ev sahibi, Bebek'te emsal dairelerin kirasının 100 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yeni kira bedelini kabul etmeyen Tanyolaç için, "Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor. Neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödeyerek keyif sürüyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında Ataşehir'de 1+1 dairesinde 5 bin liraya evinde oturan kiracısından dert yanması gündeme bomba gibi düştü. Akalın, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor.

“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" diyerek dert yandı. Demet Akalın'ın katıldığı programın koordinatörlüğünü yapan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın da tıpkı Demet Akalın'ın kiracısı gibi çok cüzi bir rakama, boğazın yanı başında Bebek'teki bir koruda oturduğu ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre Bebek'teki Arif Paşa Korusu'ndaki bir apartmanın birinci katında oturan Feraye Tanyolaç ve evsahibi Gülsüm Suna Çakmur'la davalık oldu.

“Bebek’te gecekondu kirası veriyor” Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’la ev sahibi mahkemelik oldu!

ARALIK 2016'DA TAŞINDI

Elde edilen bilgilere göre, Feraye Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartmanın birinci katındaki evini bundan tam 8 yıl önce kiralığa çıkardı. Tanyolaç, 1 Aralık 2016'da ev sahibiyle kira sözleşmesi imzaladı.

SON DAKİKA