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Haberler Galeri "Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum dizisinin Halil'i son hali ile ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:09

"Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum dizisinin Halil'i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yankıları yıllar geçse de devam ediyor. "Adını Feriha Koydum" dizisi bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor, dizinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Özellikle oyuncuların değişimleri büyük ilgi görüyor. Son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı.

Beğenmediğin Halil’e dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyolarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beğenmediğin Halil’e dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

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Beğenmediğin Halil’e dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta büyülüyor.

"Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali 'yok artık' dedirtti! | Video

Beğenmediğin Halil’e dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Beğenmediğin Halil’e dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’i son hali ile ağızları açık bıraktı!

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

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