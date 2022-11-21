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Haberler Galeri Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 20:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 21:11

Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

Dün Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bugün Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den duygusal paylaşımlar geldi. Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz'ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı. İşte ayrıntılar!

Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

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Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Melis İşiten ve Begüm Öner, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

"GİTTİĞİN YERDE ÇOK MUTLU OL"

Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."

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