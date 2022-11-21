Dün Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bugün Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den duygusal paylaşımlar geldi. Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz'ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı. İşte ayrıntılar!