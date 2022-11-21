Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz’ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı

"GİTTİĞİN YERDE ÇOK MUTLU OL"

Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."