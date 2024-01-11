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Haberler Galeri Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler'de aşk tazeledi! "Sonsuza kadar" dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:02

Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler'de aşk tazeledi! "Sonsuza kadar" dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti son olarak Maldivler tatilinde aşk tazeledi. Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur ile eğlenceli anlarını paylaşırken aşk pozları vermeyi de ihmal etmedi. Behzat Uygur'un eşi ile "Sonsuza kadar" notunu düştüğü karesine beğeni yağdı. İşte Behzat Uygur'un güzel eşi...

Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler’de aşk tazeledi! Sonsuza kadar dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler’de aşk tazeledi! Sonsuza kadar dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı çoktan geride bıraktı.

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Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler’de aşk tazeledi! Sonsuza kadar dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler’de aşk tazeledi! Sonsuza kadar dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 33. evlilik yıl dönümlerini nostaljik kare ile kutlamıştı. Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti son olarak Maldivler tatilinde aşk tazeledi.

Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler’de aşk tazeledi! Sonsuza kadar dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!

Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur ile eğlenceli anlarını paylaşırken aşk pozları vermeyi de ihmal etmedi.

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