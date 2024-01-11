Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:02
Behzat Uygur 33 yıllık eşi ile Maldivler'de aşk tazeledi! "Sonsuza kadar" dediği eşi Çiğdem Uygur güzelliğiyle hayran bıraktı!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti son olarak Maldivler tatilinde aşk tazeledi. Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur ile eğlenceli anlarını paylaşırken aşk pozları vermeyi de ihmal etmedi. Behzat Uygur'un eşi ile "Sonsuza kadar" notunu düştüğü karesine beğeni yağdı. İşte Behzat Uygur'un güzel eşi...