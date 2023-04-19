Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Uygur, "Sanat camiasında alışık olmadığımız bir durum bu. Uzun evliliğin sırrı nedir?" sorusuna "Çok seversen oluyor" diye yanıt verdi. Uygur'un "Etiler'in ara sokaklarında ne yapıyorsunuz? Yoksa Selami abiyi mi (Selami Şahin) arıyorsunuz?" sorusu herkesi güldürdü.