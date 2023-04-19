Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
09:00
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur Etiler'de görüntülendi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 32 yılı çoktan geride bıraktı. Haziran ayında 33. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur el ele Etiler'de ortaya çıktı. Çift muhabirlere poz vererek "33 yıldır el eleyiz" dedi. Muziplikleriyle bilinen Behzat Uygur 'Selami Şahin' göndermesi ile herkesi güldürdü...