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Haberler Galeri Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler'de! Behzat Uygur'un 'Selami Şahin' göndermesi herkesi güldürdü!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:00

Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler'de! Behzat Uygur'un 'Selami Şahin' göndermesi herkesi güldürdü!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur Etiler'de görüntülendi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 32 yılı çoktan geride bıraktı. Haziran ayında 33. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur el ele Etiler'de ortaya çıktı. Çift muhabirlere poz vererek "33 yıldır el eleyiz" dedi. Muziplikleriyle bilinen Behzat Uygur 'Selami Şahin' göndermesi ile herkesi güldürdü...

Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Behzat Uygur önceki gün eşi Çiğdem Uygur ile birlikte Etiler'de görüntülendi. El ele yürüyen çift muhabirlere poz vererek "33 yıldır el eleyiz" dedi.

Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Uygur, "Sanat camiasında alışık olmadığımız bir durum bu. Uzun evliliğin sırrı nedir?" sorusuna "Çok seversen oluyor" diye yanıt verdi. Uygur'un "Etiler'in ara sokaklarında ne yapıyorsunuz? Yoksa Selami abiyi mi (Selami Şahin) arıyorsunuz?" sorusu herkesi güldürdü.

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Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Merhum sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturdu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi.

Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Behzat Uygur ile 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur el ele Etiler’de! Behzat Uygur’un ’Selami Şahin’ göndermesi herkesi güldürdü!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 32 yılı çoktan geride bıraktı. Hatta çift Haziran ayında 33. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

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