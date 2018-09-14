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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

Giriş Tarihi: 14.09.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 11:12
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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

ve dünyaca ünlü iki kız kardeşler. İkisi de birbirinden güzel ve çok başarılı bir şekilde kariyerlerinde ilerliyorlar.

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

Peki bu güzel iki kardeş hakkında her şeyi biliyor muyuz? Haklarında araştırma yaptık ve sizler için bilinmeyen yönlerini toparladık. Bakalım Gigi ve hakkında bilmediğimiz neler varmış?

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

GERÇEK İSİMLERİ GIGI VE BELLA DEĞİL

Gigi'nin uzun ismi Jelena Noura Hadid. Annesi ona küçükken Gigi diye seslenirmiş ve bu ismi kullanmayı tercih etmiş. 'in ismi ise Isabella Khair Hadid.

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

Her ikisinin de ikinci isimleri Arapça kökenli. Noura "ışık" anlamında Khair ise "mükemmel" ve "iyilikçi" anlamlarına geliyorlar.

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

KARIŞIK KÖKENLİ BİR GÜZELLİKLERİ VAR

Anneleri Hollanda kökenli, babaları ise Filistin asıllı. Anneleri de 16 yaşında başarılı bir manken oldu ve 15 yıl içerisinde tüm dünyayı dolaştı.

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

İKİ KARDEŞ DEĞİLLER

Anwar Mohamed Hadid isminde yakışıklı bir erkek kardeşleri var. 16 yaşında olan kardeşleri de mankenlik yolunda ilerliyor. Ayrıca 5 üvey kardeşleri var.

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Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...
Bella ve Gigi'nin inanılmaz sırları...

Ayrıca toplamda 7 üvey kardeşleri var. 2 tanesi aynı baba ya da anneden kardeşleri, 5 tanesi ise stepsister denilen yani kan yoluyla bağlantısı olmayan kardeşleri.

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