"Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener geçtiğimiz günlerde yeni aşkı ile görüntülenmişti.