Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da aile karışıyor!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:18

Ben Bu Cihana Sığmazam'da aile karışıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Aile karışıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aile karışıyor!

56.Bölüm:

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aile karışıyor!

Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam’da aile karışıyor!

Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aile karışıyor!

Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aile karışıyor!

Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir. Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür.

SON DAKİKA