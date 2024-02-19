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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da artık masada yeni bir kişi var!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:01

Ben Bu Cihana Sığmazam'da artık masada yeni bir kişi var!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Artık masada yeni bir kişi var!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da artık masada yeni bir kişi var!

58.Bölüm:

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da artık masada yeni bir kişi var!

Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 58. Bölüm Fragmanı: "Leyla Türk'ün deposuna uyuşturucuyu koymanı kim istedi?"

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da artık masada yeni bir kişi var!

Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da artık masada yeni bir kişi var!

Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da artık masada yeni bir kişi var!

Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar.

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