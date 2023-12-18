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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:01

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf) ve Levent Özdilek'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Ben Bu Cihana Sığmazam 50.Bölüm:

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir.

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