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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:12

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

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Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir.

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