Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm 2. fragmanı: "Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!"