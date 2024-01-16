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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:46

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Cezayir evi terkediyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

53.Bölüm:

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm 2. fragmanı: "Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!"

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!

Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

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