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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:23

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul)'un başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

35.Bölüm:

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

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