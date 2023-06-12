Ben Bu Cihana Sığmazam’ın sezon finalinde tüm sorular cevaplarını buluyor

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.